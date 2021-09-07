Акинфеев подтвердил, что не вернется в сборную России по футболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев подтвердил, что не планирует возвращаться в сборную России. Об этом спортсмен заявил в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия-24".

Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2018 году.

"Ответ был дан в 2018 году и свою позицию было бы глупо менять", – сказал голкипер.

Он привел в пример нынешнюю ситуацию в сборной Украины. Как пояснил Акинфеев, возрастному Андрею Пятову пришлось занять пост главного вратаря по причине того, что остальные кандидаты получили травмы.

"Я сказал в своем обращении, мне хочется видеть новые лица во вратарском деле в сборной, мне очень хочется, чтобы они (Александр Максименко и Матвей Сафонов. – Прим. ред.) прогрессировали, росли", – выразил мнение Акинфеев.

Российский спортсмен подчеркнул, что является человеком слова.

"Дал слово родителям, семье, буду держать его до конца", – добавил голкипер ЦСКА.

Ранее сборная России победила Кипр со счетом 2:0. Забитыми голами отметились Александр Ерохин на 6-й минуте и Рифат Жемалетдинов на 55-й. Федор Смолов записал в свой актив две голевые передачи.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков позднее заявил, что российская сборная моментами показывала неплохую игру, но вопросы к качеству все же есть.

До этого сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 0:0. Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники". На нем присутствовали более 18 тысяч зрителей.