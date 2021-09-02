Рекордное число российских университетов в этом году попали в список лучших вузов мира

Рекордное число российских университетов вошло в рейтинг лучших в мире в этом году. Составил его британский журнал Times Higher Education.

Среди наших вузов лидирует МГУ имени Ломоносова. В этом году он поднялся на 16 позиций и занял 158-е место, что стало рекордом.

Также среди российских высших учебных заведений за границей котируются МФТИ, Петербургский политех имени Петра Великого, Высшая школа экономики, МИФИ.

Первое место в общем списке уже шестой раз подряд занимает Оксфорд. За ним следуют Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.