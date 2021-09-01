Первоклассники краснодарской школы, в которой 28 первых классов, будут учиться в две смены. Об этом рассказали в отделе образования региона.

В учебном заведении есть теперь даже 1 "Ы". В школу № 94 пришли сразу 840 новых учеников. Торжественная линейка 1 сентября в этой школе проходила в несколько этапов. Учиться дети будут в трех корпусах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.