В Москве прошла церемония посвящения в суворовцы

В Москве 1 сентября состоялось посвящение в суворовцы. Торжественная церемония проходила у храма Христа Спасителя. Всего в училище приняли 50 человек. Чтобы поступить, экзамены им в этом году пришлось сдавать онлайн.

Всего же в стране 1 сентября приступили к обучению почти три тысячи кадетов, и это не только россияне. Так, например, суворовцами и кадетами также стали молодые люди из Таджикистана, Сирии, Монголии и Южной Осетии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.