"Специальный репортаж": "окна"

Центры госуслуг в этом году отмечают юбилей – 10 лет. За это время служба окутала своими офисами все районы Москвы, количество услуг, которые в них можно получить, увеличилось в несколько раз.

Многие уже и не помнят, что раньше банальная замена загранпаспорта могла превратиться в настоящий квест с серией походов по разным учреждениям и бесконечным стоянием в очередях.

Какие новые возможности появились в центрах госуслуг? И как в них находят общий язык даже с самыми требовательными клиентами? Об этом – в программе "Специальный репортаж".