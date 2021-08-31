Три смотровые площадки появятся на набережных острова Балчуг

Смотровые площадки в форме видовых балкончиков появятся на набережных острова Балчуг в сентябре. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Две площадки расположатся на Раушской набережной, еще одна – на Софийской. Сконструируют их из металлокаркаса и архитектурного бетона.

По периметру видовых балкончиков предусмотрены ограждения из прозрачного ударопрочного стекла. Кроме того, конструкции дополнят системой отведения дождевой воды. Вместимость смотровых площадок составит 7–10 человек.

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, комплексное благоустройство острова Балчуг подходит к завершению. В рамках работ обновлялись Садовническая, Софийская, Раушская и Космодамианская набережные, а также прилегающие улицы.

