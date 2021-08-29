Фестиваль "Цветочный джем" превратит Москву в цветущий сад

В Москву возвращается фестиваль "Цветочный джем". Центральные площади столицы и улицы превращаются в цветники и островки зеленого леса.

Переход от Манежной площади на Площадь Революции, к примеру, стал липовой аллеей, Столешников переулок обещают украсить в стилистике южного курорта, а на Кузнецком мосту создадут композицию "Сад водных растений". Фестиваль стартует 1 сентября и завершится через месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

