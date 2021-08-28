В Западном административном округе Москвы прошел ретрофестиваль

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Впервые в Западном административном округе столицы состоялся ретрофестиваль. Его главным событием стал автопробег машин прошлых лет, стартовавший от гостиницы "Украина".
Колонна ретро-автомобилей состояла из более чем двух десятков автомобилей и мотоциклов 1950–1980-х годов выпуска. Транспортные средства восстановлены энтузиастами.
В числе участников автопробега – народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов.
"Я сам руковожу подобными проектами, потому что знаю, как важно сохранить историю живой в наших умах и сердцах, иметь возможность прикоснуться к реальным свидетельствам того времени. Не зря говорят, что "помнить" значит "знать", – убежден Герасимов.
В свою очередь журналист Евгений Попов признался, что всегда хотел снять ленту об истории отечественного автомобилестроения.
"Это история страны в миниатюре, у каждой автомашины – своя легенда. Немногие знают, что решение о производстве автомобиля "Победа" было принято буквально на следующий день после разгрома фашистов в ходе Сталинградской битвы. Эта машина стала поистине народной и пользовалась популярностью не только в нашей стране. Ее с большим успехом продавали за рубежом, в странах Европы. И таких интересных фактов множество", – отметил телеведущий.
Основная часть фестиваля прошла на Кунцевской улице. Там были организованы выставки быта послевоенного времени и различные конкурсы для гостей всех возрастов. По разным оценкам, в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек.
Ранее на на Красной площади стартовал фестиваль "Спасская башня". Зрителей ждут выступления коллективов из Катара, Белоруссии и Греции, арт-группы "Хор Турецкого", а также фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.
В столице состоялся ретрофестиваль
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