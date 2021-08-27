Дороги и тротуары промоют с шампунем в Москве 28 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московские дороги и тротуары промоют с шампунем в субботу, 28 августа, процедура проводится в преддверии осенне-зимнего периода. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", – сказал Бирюков.
Он объяснил, что специальный шампунь позволяет удалить мазутные и масляные пятна с дорог и тротуаров. После этой процедуры будет проведена обычная мойка водой. Бирюков также отметил, что моющее средство полностью безопасно, не содержит кислот и щелочей, способно разлагаться в почве.
"Аналогичные мойки с шампунем пройдут еще несколько раз в осенний период до наступления постоянных минусовых температур", – добавил заммэра.
Ранее Бирюков сообщил, что перед началом нового отопительного сезона в столице проводят температурные испытания тепловых сетей.
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