К 1 сентября в столице обновили дорожную разметку

К началу учебного года на столичные дороги нанесли более восьми тысяч знаков "Осторожно, дети!". Разметку обновили возле школ, детских садов, рядом с библиотеками и спортивными комплексами.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, с 1 сентября на столичных улицах будет больше подростков, дети возвращаются с каникул, поэтому водители должны быть особенно внимательными.

Разметка "Осторожно, дети!" наносится вручную. Для этого используется холодный пластик, который более стойкий и не деформируется во время работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.