В Москве построят 56 км дорог до конца текущего года

10:56
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев оценил темпы дорожного строительства в столице в текущем году.
"Развитие транспортной инфраструктуры остается важнейшим направлением нашей работы. Так, с начала года в Москве построено 25 километров дорог, 13 мостов, тоннелей, эстакад, а также 15 пешеходных переходов", – объявил представитель мэрии.
По словам Бочкарева, в нынешнем году в городе суммарно построят еще 56 километров дорог. Кроме того, планируется завершить работу над пятью транспортными сооружениями.
Заммэра добавил, что в ближайшие три года в Москве также построят и запустят 88 мостов, тоннелей и эстакад, оборудуют 51 пешеходный переход. В совокупности в столице планируется создать 268 километров дорог.
Как подчеркнул Бочкарев, в Москве сформируют транспортный каркас города, основанный на скоростных магистралях, таких как хорды и Южная рокада.
В июле стало известно об обширных планах по ремонту дорог в Москве. Всего за 2021 год планируется привести в порядок 23 миллиона квадратных метров полотна.
"Мегаполис технологий". Транспортный каркас
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