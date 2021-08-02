Москва и Подмосковье передадут друг другу дороги и проведут инвентаризацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва и Подмосковье проведут взаимный обмен дорог, линий электропередачи и объектов капитального строительства, находящихся на территории области и принадлежащих столице и наоборот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества.
"Планируется выполнить инвентаризацию недвижимости в Москве и Московской области, которая принадлежит одному региону, но находится на территории другого. Это позволит выявить объекты, которые могут быть полезны той или иной стороне, а затем взаимно передать друг другу объекты недвижимости в собственность", – сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, такая инвентаризация недвижимости позволит более эффективно использовать данные объекты, вовлекая их в хозяйственный оборот. В 2020 году в собственность Москвы переданы часть дороги в Подольске, учреждение здравоохранения с 9 гектарами земли и 15 объектами недвижимости, а также четыре здания на территории столицы. В собственность подмосковных муниципальных образований Москва передала два земельных участка и 19 объектов недвижимости.
Ранее сообщалось, что более 100 знаковых мест и около 300 площадок на территории образовательных учреждений благоустроят в Москве в этом году. По словам Сергея Собянина, на 20 улицах уже идут полномасштабные работы.
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