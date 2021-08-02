В Москве начали производить лифты с системой бесконтактного управления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) оснастил лифты своего производства системой бесконтактного управления, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С помощью этой системы можно вызывать кабину заранее через специальное приложение, при этом нажимать на кнопки не потребуется.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве работает четыре производителя лифтов. По итогам прошлого года они выпустили 15,4 тысячи подъемников, а это на 10,6% больше, чем в 2019 году.
"В их числе Щербинский лифтостроительный завод, который делает упор в работе на внедрение новых технологий. Так, компания оснастила лифты собственного производства системами бесконтактного управления. Ее уже опробовали в одной из столичных многоэтажек, и завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой", – сказал он.
Умный лифт оснащен специальным контроллером, который принимает сигнал мобильного телефона. На смартфон лишь нужно скачать приложение SmartAirkey и указать в нем нужный этаж и расстояние от пользователя до подъемника.
Работу SmartAirkey можно синхронизировать со всей пропускной системой жилого комплекса – от въездных ворот до кабины лифта.
Застройщики могут создавать с помощью этой системы единую среду доступа, обеспечив при этом безопасность жильцов. Вместо нескольких ключей и пропускных карт потребуется только смартфон.
Ранее сообщалось, что в Москве с начала текущего года специалисты заменили более 1,5 тысячи лифтов в рамках программы капитального ремонта. Лифты нужно менять после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.
При наличии нескольких лифтов в подъезде замену производят поочередно. В настоящее время в многоквартирных столичных домах установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капремонта с указанием конкретных сроков замены.
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