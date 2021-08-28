В Москве прошел субботник около Дома купца Виноградова

Фото: Екатерина Бибикова

Москвичи провели субботник около Дома купца Виноградова. Целью мероприятия стало привлечение внимания к проблеме памятника деревянного зодчества дореволюционной России, которому необходима срочная реставрация. Активисты предложили свою помощь в подготовке здания к зиме: готовы восстановить водостоки, окрасить стены, чтобы защитить постройку от перепадов температур и влаги. Москвичи пригласили поучаствовать в мероприятии советника мэра столицы по вопросам ЖКХ Светлану Разворотневу.

Советник подчеркнула, что в сентябре 2020 года здание было выставлено на аукцион, с тем, чтобы сдать его в аренду на 10 лет. Планировалось, что арендатор проведет реставрацию дома за свой счет, но до сих пор желающих арендовать памятник старины не нашлось, а сам он постепенно разрушается.

Неравнодушные к проблеме жители направляли в адрес департамента культурного наследия обращения, с просьбой провести мероприятия по сохранению исторической постройки. Тем не менее сроки реставрации здания до сих пор не определены.

"Сегодня мы приводим в порядок прилегающую к Дому купца Виноградова территорию. При этом участники субботника – московские активисты готовы собственными руками подготовить дом к зиме и просят департамент культурного наследия предоставить им такую возможность", – сообщила Светлана Разворотнева.

Она также подчеркнула, что субботник в первую очередь нацелен на привлечение внимания к проблеме: Дом купца Виноградова должен быть сохранен и москвичи не могут оставаться в стороне, наблюдая как он гибнет.

Как отметил адвокат Денис Куликов, Дом купца Виноградова является частью программы многих москвоведческих экскурсий в качестве ценного образца деревянных построек. Уточняется, что подобные здания крайне редки не только для Москвы, но и для страны в целом.

Депутаты от партии "Яблоко" также заявляли, что вопрос сохранения исторического облика городов России, среди которых и памятники архитектуры, нужно выносить на федеральный уровень.

Ранее в районе Северном специалисты ГУП "Мосводосток" завершили реконструкцию пруда "Заболотье". Водоем площадью 6,9 тысячи квадратных метров находится в парке отдыха "Долгие пруды".

