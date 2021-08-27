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10:14

На северо-востоке Москвы завершилась реконструкция пруда "Заболотье"

город благоустройство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Северном специалисты ГУП "Мосводосток" завершили реконструкцию пруда "Заболотье". Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Пруд площадью 6,9 тысячи квадратных метров находится в парке отдыха "Долгие пруды". Специалистам удалось извлечь из него 8 тысяч кубометров ила и 5,5 тысячи кубометров грунта. Также провели ремонт береговой полосы по периметру водоема.

"В теплый период времени пруд активно зарастал водной растительностью, что привело к активному накоплению иловых отложений на дне и ускорению обмеления. Берега водоема не имели четких очертаний и были сильно заболочены", – говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора ГУП "Мосводосток" Владимир Яворский напомнил, что работы по восстановлению пруда начались в августе 2020 года. По его словам, на завершающем этапе специалисты выполнили восстановление газона и озеленение.

Ранее в столице завершилась реконструкция 12 городских прудов, на еще 15 объектах работы продолжаются. По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, для столицы пруды являются важной составляющей формирования городской среды. Они создают благоприятные климатические условия, а также пользуются популярностью среди горожан.

"Это наш город": в Москве завершилась реконструкция 12 прудов

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