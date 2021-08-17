"Специальный репортаж": "материальный ущерб"

После того, как взлетели цены на стройматериалы, в Подмосковье появились целые поселки недостроенных домиков. У людей просто нет средств, чтобы закончить работы. Всего за год стоимость некоторых изделий из дерева и металла увеличилась почти в 10 раз. Но даже за такие деньги на строительных рынках сложно найти нужные материалы.

Специальный корреспондент Антон Дергачев выяснил, почему цены бьют все рекорды, а затем посчитал, сколько миллионов теперь стоит маленький дачный домик. Об этом – в программе "Специальный репортаж".