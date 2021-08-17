В Гидрометцентре рассказали, когда в столичный регион придут интенсивные дожди

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Интенсивные дожди в столичный регион придут во второй половине дня в среду, 18 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Начиная со второй половины дня в среду кратковременные дожди прогнозируются в Москве и Подмосковье. Они будут заметными, не просто смочит землю дождик", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Синоптик добавил, что наиболее интенсивные дожди ожидаются также в четверг, ослабевать осадки начнут в пятницу.

По словам Вильфанда, до конца недели в столичном регионе температура воздуха сохранится выше климатической нормы на 3–4 градуса, в диапазоне от 20 до 25 градусов.

Во вторник, 17 августа, воздух прогреется до 30–32 градусов. В Москве из-за жары объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 10:00 до 16:00 вторника.

Синоптики отмечают, что московское лето этого года на 4 градуса теплее климатической нормы. В городе отмечались две волны аномальной жары – 20–28 июня и 7–18 июля. В эти периоды температура воздуха стабильно превышала отметку 30 градусов.