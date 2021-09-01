Ностальгические фразы по школьным временам разместили на табло 20 станций МЦД

09:24
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Ностальгические фразы "Достаем двойные листочки" и "Звонок для учителя!" разместили на табло прибытия поездов 20 станций МЦД к 1 сентября, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
"Сегодня на табло прибытия поездов 20 станций МЦД появились фразы-ностальжи по школьным временам, когда мы сидели за партами, бегали на переменах, носили бантики, форму и тяжелые рюкзаки. "Достаем двойные листочки", "Звонок для учителя!", "Пишем сочинение на тему "Как я провел лето" – если эти фразы греют ваше сердечко, то вы точно оцените наш сюрприз ко Дню знаний", – говорится в сообщении.
Отмечается, что АО "ЦППК" подарит праздничные открытки при оформлении школьных или студенческих на всех железнодорожных вокзалах, кроме Восточного и Ленинградского.
Ранее сообщалось, что московские школьники и их родители смогут поздравить учителей с Днем знаний, создав на специальном онлайн-сервисе виртуальные открытки.
В Москве проходят школьные линейки
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