Московские школьники поздравят учителей с Днем знаний виртуальными открытками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники и их родители смогут поздравить учителей с Днем знаний, создав на специальном онлайн-сервисе виртуальные открытки. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента образования и науки.

"Московские школьники, студенты колледжей, а также родители поздравят учителей с Днем знаний виртуальной открыткой. Сделать это можно на сайте "Школа. Москва", – говорится в сообщении.

Отмечается, что виртуальные открытки можно будет создавать до 5 октября.

"Сделать это очень легко: достаточно зайти на страницу акции, найти школу (по номеру или выбрать из списка), написать ФИО педагога, которому вы хотите отправить открытку, и обязательно указать свое имя и почту. Далее нужно выбрать открытку и нажать "Отправить", – поясняется в сообщении.

Виртуальная открытка придет педагогу на электронную почту, а поздравить учителей можно будет не только с Днем знаний, но и с Днем учителя – в конце сентября на сайте появятся новые тематические поздравления.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч московских школьников смогут пройти обучение в предпрофессиональных классах благодаря расширению числа учреждений, где поддерживается эта программа.

В предстоящем учебном году откроются более 400 таких классов, большую часть которых (261) составят кадетские. Также будет запущено 152 инженерных класса и 97 медицинских.