Московские школьники поздравят учителей с Днем знаний виртуальными открытками

09:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские школьники и их родители смогут поздравить учителей с Днем знаний, создав на специальном онлайн-сервисе виртуальные открытки. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента образования и науки.
"Московские школьники, студенты колледжей, а также родители поздравят учителей с Днем знаний виртуальной открыткой. Сделать это можно на сайте "Школа. Москва", – говорится в сообщении.
Отмечается, что виртуальные открытки можно будет создавать до 5 октября.
"Сделать это очень легко: достаточно зайти на страницу акции, найти школу (по номеру или выбрать из списка), написать ФИО педагога, которому вы хотите отправить открытку, и обязательно указать свое имя и почту. Далее нужно выбрать открытку и нажать "Отправить", – поясняется в сообщении.
Виртуальная открытка придет педагогу на электронную почту, а поздравить учителей можно будет не только с Днем знаний, но и с Днем учителя – в конце сентября на сайте появятся новые тематические поздравления.
Ранее сообщалось, что более 50 тысяч московских школьников смогут пройти обучение в предпрофессиональных классах благодаря расширению числа учреждений, где поддерживается эта программа.
В предстоящем учебном году откроются более 400 таких классов, большую часть которых (261) составят кадетские. Также будет запущено 152 инженерных класса и 97 медицинских.
Столичные школы готовятся проводить праздничные линейки
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