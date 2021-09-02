Почти четверть россиян отказались вести детей в школу после пандемии – исследование

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От очного формата обучения для своих детей в нынешнем учебном году отказались 24% родителей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного онлайн-школой для детей и подростков Skysmart, медицинской компанией "Инвитро" и исследовательским агентством Tiburon Research, сообщает газета "Известия".

По данным аналитиков, 16% родителей выбрали для своих детей гибридное обучение – часть занятий ребенок посещает в школе, часть – онлайн. Полностью перешли на онлайн-обучение 4%, на домашнее – 3%.

Отмечается, что большая часть опрошенных опасаются, что ребенок может заразиться в школе коронавирусом.

Как отметил врач-инфекционист Андрей Поздняков, с эпидемиологической точке зрения в настоящее время онлайн-образование несет "медицинские" преимущества, поскольку ряд мер по защите от COVID-19 соблюсти в образовательном учреждении практически невозможно. Речь идет о социальном дистанцировании, частой обработке рук и постоянном ношении масок.

"С клинической точки зрения ковид стал более опасным для детей, увеличилась доля тяжелых форм заболевания. И даже если ребенок болеет легко, повышаются риски тяжелого заболевания у родственников, проживающих с заболевшим ребенком в одной квартире. Поэтому, безусловно, в онлайн-обучении имеются также и медицинские преимущества", – сказал Поздняков.

Аналитики также отмечают, что у 35% детей, которые занимаются на дополнительных курсах, занятия проходят в онлайн-формате, а с начала пандемии у 29% таких учащихся формат обучения никак не изменился.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что в российских школах и университетах онлайн-обучение должно только дополнять традиционную форму. Глава государства отметил, что в истории человечества всегда большую роль играла педагогическая составляющая, и сейчас, по словам президента, это становится еще более актуальным.