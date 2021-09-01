Более 1,5 млн человек начали учебный год в столичных школах и институтах

В Москве начался новый учебный год. В столичные школы и институты 1 сентября пошли более 1,5 миллиона человек.

Родители выдохнули: к школе все куплено, занятия начались, антиковидные правила соблюдают строго. Вместе с тем на дороги вернулись традиционные утренние заторы – многие на торжественную линейку предпочли ехать на машине.

Подробнее о том, как в московских школах отмечают День знаний, – в эфире телеканала Москва 24.