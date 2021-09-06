Смолов может быть капитаном сборной России в матче против мальтийцев

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Капитаном сборной России в матче с мальтийцами может стать нападающий Федор Смолов. Об этом сообщил главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

"Я решил, что на пресс-конференции будет Смолов. Будет ли он капитаном? Может быть. Все игроки – потенциальные капитаны. Если он будет в составе, то может быть капитаном", – отметил он.

Также Карпин сообщил, что футболист Марио Фернандес вряд ли сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира – 2022 из-за повреждения ноги.

"Марио попросил замену еще с хорватами, у него был дискомфорт в области коленного сустава. Потом стало получше, но не настолько, чтобы он смог принять участие в матче. Вряд ли его увидим завтра", – сказал Карпин.

Тренер также выразил надежду, что к октябрьскому сбору восстановится Головин.

Ранее сообщалось, что из-за травмы полузащитник сборной России Александр Головин не сможет участвовать в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу против команды Мальты.