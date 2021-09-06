Полузащитник Александр Головин не сыграет в матче с Мальтой из-за травмы

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Из-за травмы полузащитник сборной России Александр Головин не сможет участвовать в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу против команды Мальты. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды.

"После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче", – отметил старший врач российской сборной Владимир Хайтин.

Уточняется, что для полноценной подготовки к следующим играм и проведения лечения спортсмен возвращается в расположение клуба.

Ранее сообщалось, что нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Кипра. Смолов с шестью мячами в шести матчах является лучшим бомбардиром чемпионата России.

