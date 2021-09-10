Москва онлайн покажет соревнования по хай-дайвингу

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12 сентября зрители Москвы онлайн смогут увидеть прямую трансляцию соревнований по хай-дайвингу на фестивале "Открытая вода".

Хай-дайвинг – это экстремальный вид спорта, в рамках которого спортсмены совершают прыжки в воду с большой высоты.

Первый чемпионат мира по хай-дайвингу прошел в 2013 году в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Согласно условиям соревнований, мужчины должны были совершить серию из 5 прыжков с высоты 27 метров, а женщины выполнить 3 прыжка с 20 метров.

Смотрите прямую трансляцию 12 сентября в 13:25 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.