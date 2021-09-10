Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Играх в Токио

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом он заявил на Совете по развитию физической культуры и спорта.

"Еще раз поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, российскую олимпийскую, паралимпийскую сборные, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением", – приводит слова президента ТАСС.

Он также затронул решения международного Спортивного арбитражного суда в отношении российских атлетов, назвав их политическими. При этом президент подчеркнул, что эти решения нужно выполнять.

Путин добавил, что властям теперь нужно серьезно обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта.

Также он призвал принять концепцию по развитию детского и юношеского спорта. Он назвал главной задачей широкое вовлечение в спорт подрастающего поколения с акцентом на дошкольников и детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Весной этого года принят, как известно, закон о гармонизации онизации законодательстве в сфе

законодательства в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта. Это позволит объединить стандарты спортивной подготовки и программы дополнительного образования", – отметил президент.

Он напомнил, что закон вступит в силу 1 января 2023 года, однако, по его словам, уже в текущем году нужно иметь план мероприятия от федерального до муниципального уровня. Глава государства попросил правительство обеспечить дополнительные меры поддержки реализации концепции.

11 сентября Владимир Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами-олимпийцами. Президент примет участие в церемонии вручения государственных наград победителям Олимпийских игр в Токио. Церемония состоится в Екатерининском зале.

Российские спортсмены завоевали 71 награду на Олимпиаде-2020 и заняли пятое место в медальном зачете. Этот результат признал успешным министр спорта РФ Олег Матыцин. Он подчеркнул, что во многих видах спорта были показаны выдающиеся результаты.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.