Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Играх в Токио

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Владимир Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом он заявил на Совете по развитию физической культуры и спорта.
"Еще раз поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, российскую олимпийскую, паралимпийскую сборные, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением", – приводит слова президента ТАСС.
Он также затронул решения международного Спортивного арбитражного суда в отношении российских атлетов, назвав их политическими. При этом президент подчеркнул, что эти решения нужно выполнять.
Путин добавил, что властям теперь нужно серьезно обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта.
Также он призвал принять концепцию по развитию детского и юношеского спорта. Он назвал главной задачей широкое вовлечение в спорт подрастающего поколения с акцентом на дошкольников и детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации.
"Весной этого года принят, как известно, закон о гармонизации онизации законодательстве в сфе
законодательства в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта. Это позволит объединить стандарты спортивной подготовки и программы дополнительного образования", – отметил президент.
Он напомнил, что закон вступит в силу 1 января 2023 года, однако, по его словам, уже в текущем году нужно иметь план мероприятия от федерального до муниципального уровня. Глава государства попросил правительство обеспечить дополнительные меры поддержки реализации концепции.
11 сентября Владимир Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами-олимпийцами. Президент примет участие в церемонии вручения государственных наград победителям Олимпийских игр в Токио. Церемония состоится в Екатерининском зале.
Российские спортсмены завоевали 71 награду на Олимпиаде-2020 и заняли пятое место в медальном зачете. Этот результат признал успешным министр спорта РФ Олег Матыцин. Он подчеркнул, что во многих видах спорта были показаны выдающиеся результаты.
Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.
78 килограммов медалей увезли российские олимпийцы из Токио
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: