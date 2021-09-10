Путин 11 сентября вручит олимпийцам государственные награды

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В субботу, 11 сентября, Владимир Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами-олимпийцами, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент примет участие в церемонии вручения государственных наград победителям Олимпийских игр в Токио", – передает его слова РИА Новости.

Песков уточнил, что церемония состоится в Екатерининском зале.

"Отдельно президент в Георгиевском зале пообщается с олимпийскими чемпионами", – уточнил он.

Российские спортсмены завоевали 71 награду на Олимпиаде-2020 и заняли пятое место в медальном зачете. Этот результат признал успешным министр спорта РФ Олег Матыцин. Он подчеркнул, что во многих видах спорта были показаны выдающиеся результаты.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.