Путин 11 сентября вручит олимпийцам государственные награды

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В субботу, 11 сентября, Владимир Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами-олимпийцами, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент примет участие в церемонии вручения государственных наград победителям Олимпийских игр в Токио", – передает его слова РИА Новости.
Песков уточнил, что церемония состоится в Екатерининском зале.
"Отдельно президент в Георгиевском зале пообщается с олимпийскими чемпионами", – уточнил он.
Российские спортсмены завоевали 71 награду на Олимпиаде-2020 и заняли пятое место в медальном зачете. Этот результат признал успешным министр спорта РФ Олег Матыцин. Он подчеркнул, что во многих видах спорта были показаны выдающиеся результаты.
Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.
78 килограммов медалей увезли российские олимпийцы из Токио
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