Более 70 человек эвакуировали с приступами кашля из детсада на Ставрополье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 70 детей и взрослых были эвакуированы из детского сада в городе Минеральные Воды на Ставрополье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперслужбы Минераловодского округа.

"...у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель, эвакуированы 57 детей и 14 взрослых", – рассказал источник информагентства.

Как уточняется, происшествие зафиксировали на первом из трех этажей отдельно стоящего здания. Подробности произошедшего уточняются.

Позднее в в ГУ МЧС по региону подтвердили информацию о произошедшем.

Ранее в сентябре порядка 40 человек из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора с признаками отравления. Госпитализация им не потребовалась, однако по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.