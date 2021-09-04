Учебный процесс в нижегородской гимназии приостановят после жалоб на признаки отравления

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Учебный процесс в начальных классах нижегородской гимназии приостановят после массовых жалоб на признаки отравления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что около 40 человек из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора с признаками отравления.

Никто из них не госпитализирован, состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. В то же время в Роспотребнадзоре подтвердили уже один случай отравления. Прокуратура Нижнего Новгорода организовала проверку по факту отравления детей.