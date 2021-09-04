В минздраве Нижнего Новгорода назвали вероятную причину отравления школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты предположили, что наиболее возможной причиной недомогания учеников нижегородской гимназии №13 является сезонная ротавирусная инфекция. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Алексей Никонов на странице в Facebook.

По заявлениям Никоова, из-за недомогания у детей обратились за помощью врачей родители 24 школьников.

"Трое были госпитализированы в инфекционную больницу, но их состояние оценивалось как средней тяжести (ближе к легкой). Один ребенок уже отпущен на амбулаторное лечение. Два других еще остаются в больнице, но их здоровью ничего не угрожает, готовятся к выписке", – говорится в посте.

После обращений семей учеников к медикам информацию оперативно передали в Роспотребнадзор. Кроме того, к оказанию медицинской помощи подключились детские поликлиники.

По последним данным, больше жалом от родителей школьников о плохом самочувствии не поступало.

"Ждем заключение Роспотребнадзора. Взяты смывы со стен и предметов в помещениях и все необходимые анализы у детей и взрослых", – уточнил Никонов.

Ранее стало известно, что учебный процесс в начальных классах нижегородской гимназии приостановят после массовых жалоб на признаки отравления. В региональное управление Роспотребнадзора обратились порядка 40 человек.

