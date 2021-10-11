Директора школы в Махачкале, где ученик напал на одноклассника, уволили

18:07
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Директор и замдиректора школы № 51 в Махачкале, где один из учеников напал на своего одноклассника, уволены, сообщили ТАСС в Минобрнауки республики.
В свою очередь, источник агентства рассказал, что директор почувствовал себя плохо, после чего ему вызвали врачей.
"Вызвали скорую, но от госпитализации отказался", – сказал источник в школе.
11 октября 15-летний ученик школы № 51 в Махачкале ранил ножом сверстника во время драки, от полученных травм пострадавший скончался. По данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту случившегося и поставила на контроль ход расследования уголовного дела.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении директора школы, его заместителя и руководства ЧОП после убийства ученика одноклассником в Махачкале. Уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова рассказала, что школьник, убивший ножом одноклассника, имел проблемы с учебой и поведением.
По словам Ежовой, мальчик не раз менял школу и некоторое время находился на домашнем обучении. Однако семья не является неблагополучной. У подростка есть отец и мать, он единственный ребенок в семье. На данный момент занятия в школе приостановлены, детей отправили домой. Детский омбудсмен также уточнила, что школа имеет договор с ЧОП, во время трагедии охранник находился на месте.
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