СК возбудил дело в отношении директора школы после убийства ученика в Махачкале

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении директора школы, его заместителя и руководства ЧОП после убийства ученика одноклассником в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

"В отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), а также в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе, по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова рассказала, что школьник, убивший ножом одноклассника, имел проблемы с учебой и поведением.

"Мальчик сложный, изначально проблемный. Он уже попадал в поле зрения и педагогов, и психологов, учился плохо, были проблемы с поведением. Родители были в курсе, но никто не предполагал степень возможной трагедии", – сказала она.

По словам Ежовой, мальчик не раз менял школу и некоторое время находился на домашнем обучении. Однако семья не является неблагополучной. У подростка есть отец и мать, он единственный ребенок в семье.

Проявление агрессии в Дагестане у молодых людей воспринимается как признак мужественности, обратила внимание детский омбудсмен.

По ее мнению, в регионе следует создать спецшколы для трудных подростков, которые существовали до конца прошлого века, но в 90-е были расформированы.

На данный момент занятия в школе приостановлены, детей отправили домой. Детский омбудсмен также уточнила, что школа имеет договор с ЧОП, во время трагедии охранник находился на месте. Установленный металлоискатель по каким-то причинам не сработал.

11 октября 15-летний ученик школы № 51 в Махачкале ранил ножом сверстника во время драки, от полученных травм пострадавший скончался. По данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту случившегося и поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

