Школьник из Махачкалы рассказал, что не конфликтовал с погибшим одноклассником

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Школьник из Махачкалы, напавший с ножом на одноклассника, рассказал об отсутствии между ними конфликтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Дагестан.

"С его слов, ранее конфликтов между ними не было. Полицейскими ведется сбор материала для принятия процессуального решения. Предварительная проверка продолжается", – говорится в сообщении.

На допросе мальчик рассказал, что купил нож на свои деньги год назад, чтобы он просто лежал дома.

"У всех есть, у меня тоже чтоб был. При драке в состоянии аффекта достал его, ударил. Непреднамеренно, я не хотел убивать", – рассказал школьник.

11 октября 15-летний ученик школы № 51 ранил ножом сверстника во время драки, от полученных травм пострадавший скончался. По данному факту СК возбудил уголовное дело. Следователи намерены дать оценку действиям руководства образовательного учреждения.

Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту случившегося и поставила на контроль ход расследования уголовного дела. На место происшествия был вызван заместитель прокурора республики Глеб Михайлов.

В ведомстве дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений безнадзорности несовершеннолетних, а также об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях.