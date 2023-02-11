Военный аналитик Кофман заявил, что западные танки не изменят ход украинского конфликта

Фото: AP/TAСС/Martin Meissner

Танки, которые страны Запада поставят на Украину, не смогут изменить ход конфликта. Об этом сообщил директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман в интервью газете Der Spiegel.

"Танки не станут "волшебной палочкой", – заявил Кофман.

По словам эксперта, даже такое мощное оружие, как системы РСЗО HIMARS уже утратили свое значение в конфликте на Украине. Он пояснил, что вооружение имеет наибольший эффект в момент, когда оно впервые применяется в том или ином конфликте.

На Украине же силы ВС РФ уже уничтожили тысячи танков. Эксперт заявляет, что не верит, что западные танки настолько превосходят российские по своим качествам, что будут способны изменить ситуацию.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отправка на Украину западных танков бесполезна. Он уточнил, что поставка нескольких сотен танков "не сделает погоды", напомнив, что за время конфликта ВС РФ уничтожили более 7 500 единиц бронетехники ВСУ.

Правительство Германии подтвердило поставку 178 танков Leopard Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!