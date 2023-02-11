В Грузии обвинили Украину в попытках втянуть страну в конфликт с РФ

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Киев не оставляет попыток втянуть Тбилиси в конфликт против России. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, напомнив о призывах "открыть второй фронт".

"Попытки, чтобы этот конфликт каким-то образом перекинулся бы на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему", – цитирует его газета "Известия".

По словам Гарибашвили, именно с этой целью в Грузию был послан ее экс-президент Михаил Саакашвили. Для этого же в стране устраиваются различные провокации, добавил он и подчеркнул, что, несмотря на давление, Тбилиси продолжит следовать собственным интересам.

В ноябре прошлого года Гарибашвили рассказал, что власти Украины открыто призывали представителей грузинской оппозиции открыть второй фронт против России. Он отмечал, что, если бы эти люди оказались у власти, то страна превратилась бы в полигон.



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