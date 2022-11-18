Премьер Грузии рассказал о призывах Киева открыть второй фронт против РФ

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Власти Украины открыто призывали представителей грузинской оппозиции открыть второй фронт против Российской Федерации, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эти люди (грузинская оппозиция. – Прим. ред.) являются их союзниками (украинских властей. – Прим. ред.). Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти... Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы "второй фронт" и страна бы превратилась в полигон?" – сказал он.

По словам Гарибашвили, эти слова не следует воспринимать как интерпретацию или легенду. Он отметил, что оппозиция могла бы привести Грузию к потере суверенитета, в результате чего страна была бы передана под контроль РФ.

В начале сентября глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии готовы провести референдум после призывов представителей Киева открыть против России второй фронт, чтобы узнать мнение населения по этому вопросу.

При этом он подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает эту идею.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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