Власти Грузии допустили референдум после призыва Киева открыть "второй фронт" против РФ

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Власти Грузии готовы провести референдум после призывов представителей Киева открыть против России "второй фронт", чтобы узнать мнение населения по этому вопросу, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет. <...> Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения", – сказал политик в эфире грузинского "Первого канала".

При этом он подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта", однако решение, считает Кобахидзе, должно оставаться за народом. Он также напомнил, что некоторые высокопоставленные украинские чиновники неоднократно заявляли Грузии, насколько для них желательно открытие второго фронта против России.

Ранее сообщалось, что более 20 наиболее влиятельных некоммерческих организаций Грузии выпустили совместное заявление с требованием к действующему правительству страны ввести визовый режим для россиян. Письмо было подготовлено для правящей партии "Грузинская мечта" и главы кабмина Ираклия Гарибашвили.

После этого глава правящей партии "Грузинская мечта" заявил, что в Тбилиси не увидели необходимости и оснований пересматривать безвизовый режим для граждан РФ. Он подчеркнул, что нахождение россиян на территории Грузии не несет никаких рисков, а обратные заявления являются спекуляцией и военной пропагандой.