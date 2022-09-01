В Грузии заявили об отсутствии необходимости пересматривать безвизовый режим с РФ

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В Грузии не увидели необходимости пересматривать безвизовый режим для россиян. Об этом сообщил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Нет никаких оснований и необходимости пересматривать введенный в свое время безвизовый режим. Остальное — спекуляции, и все снова и снова связано с военной пропагандой, военной риторикой... мы не видим никаких рисков нахождения в стране российских граждан", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 20 наиболее влиятельных некоммерческих организаций Грузии выпустили совместное заявление с требованием к действующему правительству страны ввести визовый режим для граждан России. Письмо было подготовлено для правящей партии "Грузинская мечта" и главы кабмина Ираклия Гарибашвили.

Авторы обращения указывали на то, что для Грузии рост экспорта в Россию является угрозой, равно как и использование страны россиянами как способа смягчить эффект от международных санкций.

