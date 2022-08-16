Зеленский призвал закрыть границы для россиян на год, чтобы увидеть результат

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год и дождаться результата. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, подобные санкции являются простыми, но эффективными в вопросе влияния на президента РФ Владимира Путина.

"Когда его население будет оказывать давление на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень простые", – объяснил свою позицию президент Украины.

Ранее МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Глава МИД Литвы в то же время призвал закрепить ограничения на въезд граждан России в государства Евросоюза на уровне сообщества.