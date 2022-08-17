В Грузии выступили за введение визового режима для россиян

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Более 20 наиболее влиятельных некоммерческих организаций Грузии выпустили совместное заявление с требованием к действующему правительству страны ввести визовый режим для граждан России, сообщает газета "Коммерсант".
Письмо было подготовлено для правящей партии "Грузинская мечта" и главы кабмина Ираклия Гарибашвили. В нем указано, что с января по июль 2022 года в стране вырос приток граждан России, а также были зарегистрированы около 6,4 тысячи российских компаний.
Авторы обращения указали на то, что для Грузии рост экспорта в Россию является угрозой, равно как и использование страны россиянами как способа смягчить эффект от международных санкций.
Контроль за въездом в Грузию в письме также назвали "вопросом национальной безопасности страны", сославшись на то, что Россия может использовать проживание граждан в республике поводом для оккупации под предлогом защиты.
Помимо предложения о вводе визового режима с Россией, авторы заявления также потребовали пересмотреть правовой статус тех граждан РФ, которые уже находятся на территории Грузии.
Ранее министерство иностранных дел Эстонии объявило о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. При этом в ряде случаев возможны исключения. В ведомстве также подчеркнули, что могут блокировать въезд в республику граждан РФ с визами третьих стран, входящих в Евросоюз.
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