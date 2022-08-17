Эстония имеет право блокировать въезд граждан РФ с визами третьих стран – МИД

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти страны на законных основаниях могут не впускать в республику граждан РФ с визами третьих стран, передает ТАСС.

"Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд граждан России. <...> Законы Евросоюза позволяют блокировать въезд даже граждан ЕС в ту или иную страну сообщества", – заявил глава МИД.

Ранее ведомство объявило о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. При этом в ряде случаев возможны исключения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему трудно представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Политик подчеркнул, что граждане РФ не несут ответственности за ситуацию на Украине.