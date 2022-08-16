Москалькова посчитала дискриминацией призывы закрыть въезд в Европу для россиян

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Призывы западных стран закрыть для граждан РФ въезд в Европу являются дискриминацией и нарушают международные правовые акты. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

"Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах", – написала Москалькова.

Она также отметила отсутствие единого мнения со стороны европейских стран по данному вопросу.

Москалькова высказала надежду на то, что международное право и права человека окажутся для европейских властей "не пустым звуком".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год и дождаться результата. По словам Зеленского, подобные санкции являются простыми, но эффективными в вопросе влияния на президента РФ Владимира Путина.

До этого стало известно, что МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. При этом глава ведомства Урмас Рейнсалу уточнил, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, а также водителей трансграничных фур и автобусов, имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза лиц.