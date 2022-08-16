Москалькова посчитала дискриминацией призывы закрыть въезд в Европу для россиян

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Призывы западных стран закрыть для граждан РФ въезд в Европу являются дискриминацией и нарушают международные правовые акты. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.
"Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах", – написала Москалькова.
Она также отметила отсутствие единого мнения со стороны европейских стран по данному вопросу.
Москалькова высказала надежду на то, что международное право и права человека окажутся для европейских властей "не пустым звуком".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год и дождаться результата. По словам Зеленского, подобные санкции являются простыми, но эффективными в вопросе влияния на президента РФ Владимира Путина.
До этого стало известно, что МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. При этом глава ведомства Урмас Рейнсалу уточнил, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, а также водителей трансграничных фур и автобусов, имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза лиц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: