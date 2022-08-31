ЕС подтвердил право стран в одностороннем порядке ограничивать въезд для россиян

Евросоюз подтвердил право стран в одностороннем порядке ограничивать въезд для россиян. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Единый запрет на выдачу виз гражданам РФ дать не смогли, однако упрощенный визовый режим отменили. Таковы итоги неформальной встречи глав европейских МИД в Праге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.