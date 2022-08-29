Москвичам рассказали, где найти адрес избирательного участка на сентябрьских выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис, с помощью которого можно найти контакты избирательных участков на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября, заработал на mos.ru.

Чтобы узнать адрес избирательного участка, необходимо ввести в поле адрес регистрации. После система выдаст номер округа, адрес и телефон избирательного участка пользователя. Кроме того, пользователь сможет увидеть маршрут до указанного места.

На сентябрьских выборах избиратели смогут проголосовать онлайн. Для этого не требуется предварительная регистрация. При этом электронное голосование доступно москвичам, которые имеют полную учетную запись на mos.ru.

Ранее в Москве подвели итоги тестового онлайн-голосования, которое прошло 26 августа перед сентябрьскими муниципальными выборами. Жителям столицы предложили ответить на вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?" Большинство голосующих выбрали такой вариант: "Дополнительные скамейки и урны в парках и скверах".

