Москвичи проголосовали за дополнительные скамейки в парках в рамках тестирования ДЭГ

14:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В столице подвели итоги тестового онлайн-голосования, которое прошло 26 августа перед сентябрьскими муниципальными выборами. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
"Жителям столицы предложили ответить на вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?". Большинство голосующих выбрали такой вариант: "Дополнительные скамейки и урны в парках и скверах", – говорится в сообщении.
Всего было выдано порядка 446 тысяч электронных бюллетеней. По итогам их подсчета победивший вариант лидировал с отрывом в 39 тысяч голосов. В числе других популярных ответов оказались новые спортплощадки по программе "Мой район" и дополнительное освещение в прогулочных городских пространствах.
Как подчеркнул глава штаба Вадим Ковалев, слова которого приводятся в сообщении, расшифровка бюллетеней тестового голосования происходила так же, как это будет происходить во время выборов в сентябре.
Тестирование системы дистанционного электронного голосования прошло в Москве накануне, 26 августа. Оно было организовано, чтобы проверить перед выборами, выдерживают ли сервисы большую нагрузку.
По итогам голосования Вадим Ковалев заявил, что все прошло успешно, система сработала четко. Он также обратил внимание на рост интереса москвичей к ДЭГ.
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