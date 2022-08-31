Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз гражданам РФ – МИД Венгрии

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Главы МИД Евросоюза на заседании не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается вопроса о визах – на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я", – цитирует его РИА Новости.
Ранее Сийярто сообщил, что Евросоюз принял решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме.
Данное решение было поддержано большинством. При этом отмечалось, что общего запрета на визы для россиян не будет.
Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян. Он отметил важность контактов между людьми и назвал нехорошей идеей предложение об ограничении виз для всех россиян. Хукстра пояснил, что рассматриваются меры, которые затронут граждан РФ, приезжающих в Европу за покупками.
ЕС усилил давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков заявил о неудобствах для ЕС в случае принятия визовых ограничений для россиян
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