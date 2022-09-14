В Грузии назвали сарказмом заявление о референдуме на тему "второго фронта" против России

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Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что его предложение о возможном проведении референдума на тему открытия второго фронта против России было сарказмом.

"В этом заявлении, естественно, был определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что население Грузии против войны", – сказал он в интервью телеканалу Rustavi 2.

Кобахидзе добавил, что население Грузии может решиться на войну в любой момент, но только в том случае, если речь идет о защите интересов страны.

На этой неделе Кобахидзе заявил, что власти Грузии готовы провести референдум после призывов представителей Киева открыть против России второй фронт, чтобы узнать мнение населения по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает эту идею.

Между тем, представители оппозиционных партий Грузии осудили такие рассуждения. В частности, член "Единого национального движения" Георгий Ботковели назвал слова Кобахидзе о втором фронте предательством.

Ранее политический обозреватель Александр Асафов рассказал Москве 24, что в случае проведения референдума население Грузии однозначно проголосует против открытия второго фронта против РФ. В свою очередь, военный политолог Александр Перенджиев убежден, что руководство Грузии используют референдум о втором фронте как способ отбиться от попыток втянуть свою страну в конфликт с Россией.