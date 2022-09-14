Политологи оценили возможность открытия второго фронта в Грузии

В Грузии допустили проведение референдума по вопросу открытия второго фронта против России. Заявление прозвучало от председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. Так он прокомментировал неоднократные призывы к Тбилиси от представителей Украины вступить в конфликт с Москвой. Разбираемся, возможен ли подобный сценарий.



"Мы должны спросить людей"

Украинские политики неоднократно выступали с провокационными призывами к Тбилиси. В частности, предлагали "подниматься и защищать свою страну", если в Грузии считают собственной территорией Абхазию и Южную Осетию.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе прокомментировал эти высказывания. Он отметил, что грузинские власти не поддерживают идею второго фронта против РФ. Вместе с тем политик допустил проведение референдума по этому вопросу.





Ираклий Кобахидзе председатель партии "Грузинская мечта" К сожалению, высокопоставленные чиновники украинского правительства не могут скрыть выраженного желания открыть второй фронт в Грузии. <...> Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет.

"Мы должны спросить людей, хотят они второй фронт в Грузии или нет. Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения ", – подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

В свою очередь, представители оппозиционных партий в стране осудили такие рассуждения. В частности, член "Единого национального движения" Георгий Ботковели назвал предательством слова политика о втором фронте.

"Грузинский народ в 1991 году уже сделал свой выбор путем референдума и сказал, что страна должна быть независимой. Заявление Кобахидзе противоположно суверенитету и независимости страны", – подчеркнул он.





Паата Манджгаладзе депутат из партии "Стратегия Агмашенебели" То, что делает Кобахидзе своими заявлениями, называется прямым информационным терроризмом и информационной диверсией против своего народа.

Ранее Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия в кратчайшие сроки получит статус кандидата на вступление в ЕС, если начнет конфликт с Россией. Однако, по словам политика, нужно приложить все усилия, чтобы этого избежать. Подобное развитие событий будет губительным для грузинской стороны, подчеркнул он.



Риторические маневры?

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

Власти Грузии не пойдут на проведение референдума по вопросу открытия второго фронта. От этом Москве 24 рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.





Федор Лукьянов председатель президиума Cовета по внешней и оборонной политике Это полемический ход. Никакого референдума не будет. Правительство Грузии находится под сильным давлением со стороны Запада, Украины и оппозиции. Они твердо не хотят вмешиваться в конфликт, но им тяжело. Вот и маневрируют с риторикой.

Политический обозреватель Александр Асафов рассказал Москве 24, что в случае проведения референдума население Грузии однозначно проголосует против открытия второго фронта против РФ.

"У населения Грузии в памяти еще свежи итоги столкновения с Россией в 2008 году, поражение в том конфликте. В этот раз результат будет тем же, поэтому, даже если референдум состоится, грузины выступят против", – предположил эксперт.

В свою очередь, военный политолог Александр Перенджиев убежден, что руководство Грузии не заинтересовано в военном конфликте с Россией. Гипотетическое столкновение Тбилиси с Москвой приведет к резкому обвалу грузинской экономики в результате боевых действий, подчеркнул эксперт.

"Открытие второго фронта несет для руководства Грузии серьезные риски. Собственных ресурсов на потенциальный конфликт с Москвой у Тбилиси недостаточно. Поэтому страна немедленно попадет в зависимость от иностранных финансовых влияний и поставок вооружения. Фактически перейдет под внешнее управление", – рассказал он Москве 24.

На самом деле грузинские власти используют референдум о втором фронте как способ отбиться от попыток втянуть свою страну в конфликт с Россией, заключил эксперт.

