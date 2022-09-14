Политологи оценили возможность открытия второго фронта в Грузии

В Грузии допустили проведение референдума по вопросу открытия второго фронта против России. Заявление прозвучало от председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. Так он прокомментировал неоднократные призывы к Тбилиси от представителей Украины вступить в конфликт с Москвой. Разбираемся, возможен ли подобный сценарий.
"Мы должны спросить людей"
Украинские политики неоднократно выступали с провокационными призывами к Тбилиси. В частности, предлагали "подниматься и защищать свою страну", если в Грузии считают собственной территорией Абхазию и Южную Осетию.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе прокомментировал эти высказывания. Он отметил, что грузинские власти не поддерживают идею второго фронта против РФ. Вместе с тем политик допустил проведение референдума по этому вопросу.
"Мы должны спросить людей, хотят они второй фронт в Грузии или нет. Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения ", – подчеркнул Ираклий Кобахидзе.
В свою очередь, представители оппозиционных партий в стране осудили такие рассуждения. В частности, член "Единого национального движения" Георгий Ботковели назвал предательством слова политика о втором фронте.
"Грузинский народ в 1991 году уже сделал свой выбор путем референдума и сказал, что страна должна быть независимой. Заявление Кобахидзе противоположно суверенитету и независимости страны", – подчеркнул он.
Ранее Ираклий Кобахидзе заявлял, что Грузия в кратчайшие сроки получит статус кандидата на вступление в ЕС, если начнет конфликт с Россией. Однако, по словам политика, нужно приложить все усилия, чтобы этого избежать. Подобное развитие событий будет губительным для грузинской стороны, подчеркнул он.
Риторические маневры?
Власти Грузии не пойдут на проведение референдума по вопросу открытия второго фронта. От этом Москве 24 рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
Политический обозреватель Александр Асафов рассказал Москве 24, что в случае проведения референдума население Грузии однозначно проголосует против открытия второго фронта против РФ.
"У населения Грузии в памяти еще свежи итоги столкновения с Россией в 2008 году, поражение в том конфликте. В этот раз результат будет тем же, поэтому, даже если референдум состоится, грузины выступят против", – предположил эксперт.
В свою очередь, военный политолог Александр Перенджиев убежден, что руководство Грузии не заинтересовано в военном конфликте с Россией. Гипотетическое столкновение Тбилиси с Москвой приведет к резкому обвалу грузинской экономики в результате боевых действий, подчеркнул эксперт.
"Открытие второго фронта несет для руководства Грузии серьезные риски. Собственных ресурсов на потенциальный конфликт с Москвой у Тбилиси недостаточно. Поэтому страна немедленно попадет в зависимость от иностранных финансовых влияний и поставок вооружения. Фактически перейдет под внешнее управление", – рассказал он Москве 24.
На самом деле грузинские власти используют референдум о втором фронте как способ отбиться от попыток втянуть свою страну в конфликт с Россией, заключил эксперт.