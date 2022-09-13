В Грузии ответили на призывы Украины открыть второй фронт против РФ

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Грузия не согласна с инициативой Украины открыть второй фронт против РФ, однако власти готовы провести референдум, чтобы узнать мнение граждан, сообщает грузинский "Первый канал" со ссылкой на руководителя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе.
"К сожалению, высокопоставленные чиновники украинского правительства не могут скрыть выраженного желания открыть второй фронт в Грузии. <...> Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет", – отметил он.
Кобахидзе выразил мнение, что решение о данном шаге должно быть за гражданами страны.
"Это их позиция (Киева. – Прим. ред.), и я повторю еще раз: мы должны спросить людей, хотят они второй фронт в Грузии или нет. Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения", – уточнил политик.
Ранее сообщалось, что более 20 наиболее влиятельных некоммерческих организаций Грузии выпустили совместное заявление с требованием к действующему правительству страны ввести визовый режим для граждан России. Письмо было подготовлено для правящей партии "Грузинская мечта" и главы кабмина Ираклия Гарибашвили.
Позднее глава "Грузинской мечты" Кобахидзе заявил, что в стране не увидели необходимости пересматривать безвизовый режим для россиян. Он также подчеркивал, что власти не видят никаких рисков нахождения в стране российских граждан.
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