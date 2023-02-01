Жители Лондона вышли на крупнейшую за 10 лет забастовку

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Свыше 500 тысяч человек вышли на улицы Лондона с требованием повышения зарплат. Объявленная в среду, 1 февраля, забастовка стала крупнейшей протестной акцией в британской столице за последние 10 лет, сообщает The Evening Standard.

Требования лондонских учителей и университетских преподавателей, водителей автобусов, машинистов поездов, охранников и государственных служащих связаны с резким повышением стоимости жизни.

Отмечается, что забастовка стала причиной остановки работы подавляющего большинства транспортных предприятий Лондона.

Ранее в Мюнхене прошли массовые протесты против поставок танков и вооружения на Украину. Акции были организованы мирной инициативой München steht auf ("Мюнхен встает"). Инициатива требует созидать мир без санкций и оружия и позиционирует себя вне политических векторов.

В Британии пройдет крупнейшая за десятилетие забастовка

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!