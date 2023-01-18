Грету Тунберг задержала полиция во время протестов на западе Германии – СМИ

Фото: AP Photo/Michael Probst

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали во время протестов на западе Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По информации издания, Тунберг была среди демонстрантов, которые выступают против строительства угольной шахты на месте заброшенного поселения Лютцерат.

Демонстрации рядом с данным поселением проходят с 11 января. В 2006 году всех жителей Лютцерата расселили, чтобы убрать постройки и расширить угольный карьер.

Как сообщает немецкая газета Welt, чтобы разогнать демонстрантов, правоохранителям пришлось применить дубинки и перцовый аэрозоль. Также отмечается, что протестующую Тунберг полиция вынесла на руках.

Ситуацию с Тунберг прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она поинтересовалась, будет ли Евросоюз вводить санкции против полицейских, которые задержали экоактивистку.



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